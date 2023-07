Marco Mauriello perde la vita a 25 anni dopo lo schianto con la moto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Non c’è stato purtroppo nulla da fare per, morto a soli 25a seguito di un incidente stradale. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane centauro apriliano che risiedeva a Nettuno, sul litorale romano. Vani i soccorsi, seppur tempestivi, prestati al giovane. Incidente mortale sulla Cassia Cimina, auto si scontra contro bus Cotral: ci sono due vittime L’incidente in via della Vittoria costato laL’incidente è avvenuto sabato su via della Vittoria. Qui il ragazzo,aver superato un’auto che stava per svoltare in direzione di una pompa di benzina, ha perso il controllo dello scooter ed è andato a finire contro un’auto in sosta. A seguito del violento urto la suaè andata completamente ...