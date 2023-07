Furto a Milano .non ha più la sua bicicletta . L'ex tronista di Uomini e donne pubblica una stories in cui comunica ai fan la brutta disavventura appena subita: 'Mi hanno rubato la bici e l'unica cosa ...Le due bambine e le famiglie sono assistite dagli avvocato DanielePiazzai. L'imputato è difeso dall'avvocato Teresa Giurgola che precisato come siano emerse discrepanze nella ...Perè un nuovo impegno dopo la vittoria individuale e di squadra in Slesia, dove si è ... Tra gli altri iscritti nei 400hs José Bencosme , nel martelloLingua e Giorgio Olivieri , nell'...

Marco Fantini, il furto della bicicletta a Milano: «Mi hanno lasciato solo questo...». Ecco cosa è accaduto leggo.it

Furto a Milano. Marco Fantini non ha più la sua bicicletta. L'ex tronista di Uomini e donne pubblica una stories in cui comunica ai fan la brutta disavventura appena ...Si terrà oggi al “Lauro Grossi”, a partire dalle ore 17, il 1° meeting di atletica leggera “Città di Parma”. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Parma – Settore Sport e organizzata dall’Associaz ...