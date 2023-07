Marchisio | ' Quando gioca mio figlio lo ' spio' dalla tribuna avversaria'

Claudioe la moglie Roberta Sinopoli sono gli ospiti della nuova puntata di 'Mamma Dilettante', il podcast e vodcast di Diletta Leotta: guarda un ...dal bussolotto è uscita una domanda proprio sui rapporti intimi durante la dolce attesa ,ha subito preso la parola e senza esitazioni ha esclamato: " Sì, ovviamente, rapporti intimi ...... è un calciatore promettente come mezza punta - racconta Claudio- . Vive già delle tensioni importanti. Sa di avere gli occhi addosso, sente il peso del cognome.gioca vuole che io ...

Marchisio e la moglie ospiti di "Mamma Dilettante": i figli e il tifo Juve Tuttosport

Claudio Marchisio ha fatto sapere di essere a favore dei rapporti intimi durante la gravidanza. Lui stesso non sembra essersi tirato indietro in fatto di “coccole” con la moglie quando insieme a ...Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli hanno parlato di rapporti intimi in gravidanza e l'ex calciatore ha detto ...