Marc Lazar | “I ragazzi delle banlieue sfasciano e rubano quello che non possono avere”

Professor, docente di Storia e Sociologia politica a Sciences Po di Parigi e Relazioni Italo - francesi per l'Europa alla Luiss di Roma, vent'anni fa le rivolte nelle banlieue. Poi i gilet gialli, ...PARIGI, politologo francese, sociologo e storico a Science Po e Luiss, ora in cosa possono sfociare le rivolte in Francia scatenate dall'uccisione del 17enne Nahel "Vedremo nelle prossime notti.

Marc Lazar sulle proteste in Francia: “Cresce il partito di Le Pen. Adesso il Paese è ancora più diviso” la Repubblica

Intervista col politologo francese: “La rivolta è un misto di nichilismo ed esclusione dal consumismo che li travolge sui social. Fra Draghi e Macron era un ...PARIGI — Marc Lazar, politologo francese, sociologo e storico a Science Po e Luiss, ora in cosa possono sfociare le rivolte in Francia scatenate dall’uccisione del 17enne Nahel «Vedremo nelle ...