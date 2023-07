Marc Lazar | “I ragazzi delle banlieue sfasciano e rubano quello che non possono avere”

... David Carretta, Simona Colarizi, Mario Del Pero, Franco Gabrielli, Piero Ignazi,, Luigi Mascilli Migliorini, Marco Minniti, Massimo Nava, Alberto Negri, Giovanni Orsina, Antonio Patuelli, ...Di qua la rabbia degli esclusi che vivono in periferie dimenticate, di là le ronde dell'estrema destra. In Francia cresce la polarizzazione sociale, spiega a Rainews24, docente alla Luiss di Roma e a Sciences Po di ...Professor, docente di Storia e Sociologia politica a Sciences Po di Parigi e Relazioni Italo - francesi per l'Europa alla Luiss di Roma, vent'anni fa le rivolte nelle banlieue. Poi i gilet gialli, ...

Scontri in Francia, l'intervista a Marc Lazar: "Le Pen crescerà" La7

’Soft power’ americano tra Guerra fredda e 11 settembre da un lato, storia del Maghreb dall’altro. Sono i temi delle tesi che hanno portato Martina D’Angelo e Simona Marsico a essere le prime due laur ...Stato e antagonisti, centro e periferia: le fratture sono tante e profonde La sinistra vuole bloccare la colletta per il poliziotto che ha ucciso Nahel ...