Marc Jacobs punta al footwear sostenibile con Melissa

(Di lunedì 3 luglio 2023)hanno unito le forze e proposto una nuova capsule collection. A rendere speciale questa collaborazione fashion è la naturadelle calzature proposte.ha concretizzato una nuova proposta, questa volta collaborando a più mani con, un brand di calzature americano cruelty-free e riciclabile al 100% il cui obiettivo principale è raccontare una storia che sia di tutti. In collaborazione con, ha così realizzato una nuova capsule collection orientata alla sostenibilità e la cui testimonial è Iris Law. Crediti:/Instagram – Foto by @Valentin Herfray – VelvetMagLa figlia di Jude Law ...

Tra questi, moltissimi volti famosi del mondo della moda, tra cui Donatella Versace ,, e molte sue colleghe storiche, come Claudia Schiffer , Helena Christensen e Cindy Crawford che ...Naomi Campbell dà il benvenuto al suo secondo figlio Numerosi i commenti dei tanti amici Vip, da Donatella Versace a, da Winnie Harlow a Cindy Crawford ad Ashley Graham, che fanno gli ...Negli anni, ha lavorato anche per, Miu Miu, Calvin Klein, Tom Ford, Burberry, Savage X Fenty e Mugler. Nel 2018, compare per la prima volta in passerella alla New York Fashion Week. Col ...

Marc Jacobs, la sfilata dura tre minuti e le modelle corrono: non c'è più tempo per il tempo Vanity Fair Italia

L'IA potrebbe svolgere fino al 20% dei compiti operativi nelle PR entro il 2025. Questo non solo libererebbe tempo per gli addetti, ma potrebbe anche ...Ieri, il visionario Marc Jacobs ha dato letteralmente dato spettacolo - come solo lui ama fare - nella frenetica New York City, presentando la sua collezione Autunno/Inverno 2023-2024. Ebbene sì, difa ...