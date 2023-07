Manifestanti di ultradestra reagiscono al clima di tensione Domenica sera il corteo al municipio di Lione | “La Francia ai francesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Attivisti di estrema destra si sono recati davanti aldinella tardadi2 luglio, intorno alle 22. Il gruppo è stato prontamente disperso dalla polizia, presente in gran numero, con i lacrimogeni. Il gruppo “ha tentato questaun’operazione di comunicazione davanti aldi”, ha indicato su Twitter la Prefettura del Rodano. “Solo pochi istanti dopo il loro arrivo, gli individui ostili sono stati respinti con l’uso di gas lacrimogeni e poi inseguiti fino alla totale dispersione”, ha precisato ancora la Prefettura. Sui social network, diversi testimoni hanno filmato la presenza di questi attivisti di estrema destra in Place des Terreaux, scandendo slogan come “Laai” prima ...