(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regioneha emanato un'ordinario) per possibilia partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 3 luglio. L'resta attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, martedì 4 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

... con l'avanzare della depressione verso est/sud - est, i fenomeni si propagheranno anche al Nord - Est e a buona parte del Centro, interessando soprattutto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, ......ma nelle prossime ore coinvolgerà praticamente tutto il Centro - Nord dove è previstocon ... si potranno accumulare fino a 40 mm (localmente punte fino a 70 mm) su Nord - Ovest,e ...... Piemonte, Liguria,e Toscana. Ma, in realtà, nessuna regione del centro potrà dirsi al ...temperature in picchiata che non supereranno i 25 - 30 gradi in tutte le regione colpite dal

Maltempo: in Lombardia allerta gialla per rischio temporali Gazzetta di Modena

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi, ...MeteoWeb L’Italia si prepara a vivere un lunedì 3 luglio di maltempo estremo, soprattutto al Nord ma anche in alcune zone del Centro. Le temperature crolleranno ulteriormente su valori tipicamente aut ...