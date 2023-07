Malta-Italia U19 | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si sfidano questa seraU19. Squadre in campo alle 21 per il debutto all'Europeo di categoria.

Commenta per primo Dopo il Mondiale Under 20 e l'Europeo U21, l'estate azzurra continua con un altro Europeo, quello dell'Under 19 di Alberto Bollini. L'è stata inserita nel gruppo A con, padrona di casa, Polonia e Portogallo; le prime due del girone si qualificano alla semifinale dove affronteranno le prime due del gruppo B (Islanda, ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di, match valevole la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2023 . Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini vogliono iniziare al meglio il loro percorso nel torneo ...Cresce l'attesa anche per gli Europei Under 19, con l'che debutterà contro. Infine, prosegue il Tour de France con la terza tappa, la Amorebieta - Extano - Bayonne di 193,5 chilometri.

Disastro Italia, ci resta solo l’U19: le speranze della nazionale per gli Europei di Malta Virgilio Sport

Alle 14:24 di sabato 1° luglio Seabird2, aereo di monitoraggio della ONG Sea-Watch, ha avvistato un’imbarcazione di legno grigia con a bordo 70 persone in zona SAR maltese (34°52’N, 12°12' E). (...) ...Malta-Italia, primo turno della fase a gironi degli Europei U19, è in programma alle ore 21 al National Stadium Ta'Quali di Attard e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai Sport. Inoltre sarà ...