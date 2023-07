“Mai successo prima” Temptation Island | l’anticipazione arriva direttamente da Filippo Bisciglia

(Di lunedì 3 luglio 2023)si gode il momento magico del suo. Nonostante qualche critica il reality piace al pubblico. La lunga attesa per l’anno di stop non ha fatto altro che creare hype e lapuntata ha fatto letteralmente il botto con la bellezza di 3 milioni e 558mila persone piazzate su Canale 5 e share pari al 26,14%. Perfino un noto sito di contenuti hard ha registrato un calo delle visite in corrispondenza col primo appuntamento dello show delle Tentazioni (vedi articolo sotto). Questa sera ci sarà la seconda attesissima puntata, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle 21:20 subito dopo Paperissima Sprint. In tanti vogliono scoprire se Manu avrà accettato il falò di confronto chiesto da Isabella: d’altronde questa sembra la coppia più in crisi di tutte e su di loro ci ...

Ma non hapreso in considerazione la possibilità di soddisfare il desiderio di Indy di rimanere indietro.Due giorni fa, quando a tarda sera si era diffusa la voce -confermata - di un arresto di ...popolarità di Putin immutata - Intanto si cerca di capire cosa pensino i russi di quello che è. ...... o alcune non cadranno e andranno avanti, come nella storia della Chiesa è. Ma ho voluto ... oggi Dicastero, fino alla morte, avvenuta il 31 dicembre 2022 , non hanascosto la sua delusione ...

Filippo Bisciglia: “A Temptation Island 10 accadrà qualcosa mai successo" Isa e Chia

Pamela Camassa è un personaggio televisivo nonchè finalista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ha mosso i primi passi come modella ed è diventata popolare con la partecipazione a… Leggi ...In questa epoca la Formula Uno ha raggiunto vette di appeal e seguito che non si erano forse mai viste nella sua ultra-settantennale storia. Ogni fine settimana, dopotutto, va a riscrivere i record in ...