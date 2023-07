Maccarone | “So perché Spalletti ha lasciato Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’ex attaccante Massimorivela un retroscena sulla decisione didi lasciare il. NOTIZIE CALCIO. Massimo, ex attaccante dell’Empoli con una lunga carriera in Serie A, ha offerto alcuni spunti di riflessione sulla recente evoluzione deldurante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC. Nel suo intervento,ha condiviso le sue speranze riguardo il nuovo allenatore del, Rudi Garcia: “Garcia alla Roma aveva creato una squadra con delle idee e un buon gioco. Spero che possa seguire il percorso di crescita di. Nonostante sia un compito arduo, non lo ritengo impossibile considerando la qualità della rosa. Garcia ha una vasta esperienza come allenatore, credo ...