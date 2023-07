(Di lunedì 3 luglio 2023) La nuova linea metropolitana driverless sarà ultimata a fine 2024 e permetterà di attraversare la città in 30. La rete del capoluogo meneghino arriverà a 118 chilometri, la sesta in Europa per estensione

In contemporanea, nelladella M4 di 'Linate aeroporto' sarà allestita una riproduzione di piazza San Babila, con tanto di aiuole e una copia della fontana realizzata dall'architetto Luigi ...La nuova linea metropolitana driverless sarà ultimata a fine 2024 e permetterà di attraversare la città in 30 minuti. La rete del capoluogo meneghino arriverà a 118 chilometri, la sesta in Europa per ...Prevede inoltre l'istituzione della nuovadi Nerviano , oltre all'adeguamento della stazione di Parabiago. Nello stesso lotto è stata inserita anche la realizzazione della bretella detta '...

M4, apre la fermata di San Babila: dal centro di Milano a Linate in 12 minuti Il Sole 24 ORE

Il progetto risale al 2005, le prime sei fermate sono state aperte nel novembre scorso. Le prossime 13 si attiveranno tra un anno e mezzo ...