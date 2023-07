Lutto per Robert De Niro | morto il nipote 19enne

Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto provareessere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto ...GraveRobert De Niro e la sua famiglia: è morto Leonardo De Niro Rodriguez , nipote 19enne del popolare attore. Al momento le cause della morte del ragazzo non sono ancora state rese note. "Il mio ......del Monza guarda anche in casa JuventusAdriano Galliani si è rimesso in pista dopo il grave... Palladino e Galliani (LaPresse) - Calciomercato.itIl budgetforza di cose sarà ridotto e più ...

Lutto per Robert De Niro: è morto il nipote di 19 anni Leandro Vanity Fair Italia

Il ragazzo aveva iniziato una carriera cinematografica. La madre, figlia adottiva della star: "Non so come vivere senza di te" ...Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha proclamato lutto cittadino per il giorno mercoledì 5 luglio, in concomitanza con i funerali dello storico ...