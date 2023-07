Lutto per Robert De Niro | è morto il nipote di 19 anni Leandro

Calcio Squadra Lazio Il mondo del calcio è ancora inla morte di Vincenzo D'Amico . Il campione della Lazio dello storico scudetto è scomparso all'età di 68 e Roma lo piange. Il cordoglioD'Amico D'Amico se ne è andato sabato 1 luglio dopo ...a Zero Brancola scomparsa del medico di base Giuseppe Russo , 61 anni. A darne notizia è stata nelle scorse ore l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Durighetto. 'Persona ...Il sindaco di San Polo D'Enza ha proclamato ilcittadino nel giorno del funerale di Leila che nel 2014 aveva già perso un fratellino a 5 anniun grave problema di salute. Ieri pomeriggio, ...

Anche Giorgia Meloni in lutto per D'Anteo "Ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri" LA NAZIONE

Durante l'International Road Racing Championship in Finlandia, il motociclista olandese Joey Den Besten scivola sull'asfalto bagnato e si schianta contro un palo della luce: la notizia del decesso ...Si è tuffato in mare per tentare di salvare un ragazzino di 11 anni, figlio della compagna che non riusciva a tornare a riva, ma la furia delle onde lo ha stremato, facendolo annegare. È accaduto ieri ...