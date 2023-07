L' uomo di 24 anni che ha subito il primo trapianto di viso e mani al mondo finalmente trova l' amore!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Joe William, la persona ad averildi faccia e, hato l'amore dopo cinque. Durante un tragico incidente automobilistico nel 2018, Joe haustioni di terzo grado all'80% del corpo. Dopo 20 interventi chirurgici di ricostruzione e trapianti di pelle, ha trascorso 23 ore nell'agosto 2020 per l'innovativa operazione. Ora Joe condivide dettagli sul donatore di volto e racconta come si è innamorato di Jessica Koby, la sua fidanzata. Scopri di più sulla straordinaria storia di Joe e sulla sua ricerca dell'amore dopo il suo coraggioso percorso di guarigione. Di cosa parliamo in questo articolo... Joe William, unche haustioni di terzo grado ...

Uomo di 29 anni ferito alla gamba destra nel Napoletano Agenzia ANSA

"L’Avversario", il nuovo format originale condotto da Marco Tardelli e prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda lunedì 3 luglio alle 23.15 su Rai 3 ...La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo il dentista con studio in città che ha sottoposto ad un intervento chirurgico il paziente di 45 anni dece ...