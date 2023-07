Lukaku | l’Inter tira sul prezzo | il modo per far arrendere il Chelsea – TS

... Romelu. Stanotte ho risognato la finale di Champions ... Sì, qualcuno dirà: un'altra volta Però, ripensateci:'ultimo ...'ultimo periodo del cannoniere dell'ultimo tricolore vinto dall'...avanza per: i nerazzurri pronti a muovere i passi decisivi, offerta conclusiva per chiudere'affareRomelu, una storia d'amore che torna ad infiammare le cronache di calciomercato e che nei prossimi giorni potrebbe trovare la sua definizione. Il belga vuole tornare in nerazzurro ancora una ...I SOLDI DI BROZOVIC - Prendiamo: conclusa, o almeno ...un altro posto in mediana e potrebbero finalmente lanciare'assalto ...tutte le energie nel tentativo di acquistare Romeludal ...