Lukaku | l’Inter si muove solo con una formula col Chelsea – Sky

(Di lunedì 3 luglio 2023)vede Romelucome il primo obiettivo del calciomercato estivo. Il belga è di proprietà del, Gianluca Di Marzio dà lacon cui i nerazzurri vorrebbero riportarlo a Milano su Sky Sport.– Romeluè il primo obiettivo delper l'attacco della prossima stagione. Con i soldi di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr e gli eventuali guadagnabili dall'addio di André Onana verso il Manchester United il club potrebbe tornare prepotentemente sul belga. Lache la dirigenza vorrebbe proporre alè il prestito con obbligo di riscatto.

Se sono convinti anche i betting analyst di Stanleybet e Goldbet, che mancano rispettivamente ad 1.40 e 1.50'opzione legata al possibile ritorno diall'. Insegue'opzione Milan (4.50): ...... visto che Inzaghi ha fretta di veder riscattato Romelu...vedrebbe comunque la concorrenza di qualche altro club in giro per'... PARTE LA TRATTATIVA -vuole Samardzic ed è disposta a ...2023 - 07 - 03 17:39:36, Antonello: "La priorità è il ritorno di" Con'ufficialità della cessione di Brozovic all'Al Nassr parte'assalto dell'a Romelu, come confermato ...