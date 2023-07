Lukaku | il Chelsea pensa già al sostituto | arriva dalla Serie A ? CdS

(Di lunedì 3 luglio 2023)non vede l’ora di ritornare all’Inter per la terza volta. I nerazzurri presto parleranno col(vedi articolo), che intanto ricerca una nuova puntaA ?è in procinto di lasciare ildi nuovo. Il belga vuole soltanto l’Inter. Per Simone Inzaghi è una priorità in attacco. D’altronde anche i Blues lo hanno messo in uscita poiché non rientra nel nuovo progetto tecnico del manager Pochettino. Al suo posto si cerca un altro tipo di attaccante. I nomi già in cascina di Jackson, Broja e Fofana non bastano. Si cerca una punta giovane ma già affermata. Il profilodirettamenteA: si tratta di Dusan Vlahovic della Juventus. Fonte: Corriere dello Sport ? Gabriele ...

Il belga vuole tornare in nerazzurro ancora una volta, dopo la fine del prestito annuale dal, ma l'affare ha bisogno di alcuni dettagli per completarsi. Romelu© LaPresseI nerazzurri ...... ma come abbiamo avuto modo di constatare nel corso del fine settimana, prima verranno convogliate tutte le energie nel tentativo di acquistare Romeludal, esaudendo il mutuo desiderio ......nei pensieri di Inzaghi che in questo senso era stato già chiarissimo -deve essere il prossimo innesto, considerato che il suo prestito è scaduto e lui è formalmente già tornato al. ...

Newcastle, Liverpool and Aston Villa are interested in Chiesa, Chelsea are planning to get Vlahovic if Romelu Lukaku joins Inter, West Ham are keen on Zakaria, while Brighton have set their sights on ...Nella giornata di domani il Chelsea inizierà il raduno per preparare la prossima stagione ma all'appello mancherà Romelu Lukaku. I motivi sono principalmente due: il primo è che a tutti i giocatori ch ...