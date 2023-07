Luglio | sagre e fiere più interessanti 

(Di lunedì 3 luglio 2023) Siete alla ricerca dellepiù caratteristiche del territorio, per avventurarvi in un affascinante viaggio enogastronomico e culturale? Ecco tutti gli appuntamenti da non mancare

...regionale per le montagne lombarde " che quest'anno è stata celebrata ieri (domenica 22023). ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste edi paese. Per ...Questo lo spirito che anima il nuovo regolamento comunale per la disciplina dellee delle ...] Navigazione articoli Laigueglia, ecco il ricco programma di eventi culturali die AgostoL'Aquila non vince dal1992, mentre il Nicchio ha trionfato per l'ultima volta nell'agosto ...maggiore dell'estrema destra al governo che ormai ha l'ordine di presiedere ogni evento dalle, ...

Sagre luglio 2023, gli eventi nelle Marche da non perdere il Resto del Carlino

Le sagre riescono a mescolare amabilmente sia gli appuntamenti religiosi con le celebrazioni del passato più lontanto, divenendo luogo di incontro e convivilità. E allora ecco quelle imperdibili di ...Torna ‘Fermenti della Valle del Fortore’, l’evento che Roseto Valfortore dedica alle birre artigianali e che quest’anno festeggia il quarto compleanno. L’appuntamento è per sabato 8 luglio a partire d ...