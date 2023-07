Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi lunedì 3 luglio 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 1, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 30 (96) 4 (87) 46 (71) 49 (69) 28 (68) Cagliari: 28 (86) 37 (75) 11 (49) 24 (46) 40 (45) Firenze: 45 (83) 63 (71) 56 (67) 59 (64) 44 (61) Genova: 25 (99) 13 (63) 68 (59) 45 (55) 15 (54) Milano: 6 (130) 76 (110) 11 (71) 64 (52) 15 (50) Napoli: 40 (84) 31 (75) 34 (73) 7 (68) 24 (64) Palermo: 77 (89) 24 (79) 18 (69) 39 (65) 42 (61) Roma: 12 (81) 75 (77) 13 (60) 47 (59) 57 (54) Torino: 80 (119) 57 (84) 64 ...

... l'ennesimo litigio divide la coppia ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi lunedì 3 Luglio 2023: i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del, dele ...e 10eLotto , le estrazioni di sabato 24 giugno 2023 : in tempo reale tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot delche, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni ......Fratelli d'Italia Baronissi contro l'amministrazione Valiante Ultime notizie Zerottonove Fratelli d'Italia Baronissi contro l'amministrazione Valiante 2 Luglio Estrazioni del, del...

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 1 luglio: tutti i numeri fortunati Sky Tg24

La dea bendata torna a far visita alla provincia di Brescia. Dopo il "6" da 193.000 euro al SuperEnalotto, centrato a Brescia in un bar-tabaccheria di via Fiorentini, nel quartiere Sanpolino, stavolta ...Venerdì 7 luglio il Lotto e il SuperEnalotto si arricchiscono una quarta estrazione aggiuntiva. La novità è stata introdotta ...