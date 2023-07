Lotto e 10eLotto | la Campania è fortunata | vinti più di 100mila euro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoprotagonista dell’ultimo concorso del 10e. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Atena Lucana, in provincia di Salerno, si è aggiudicato ben 50milacon un 9 Oro, la vincita più alta del concorso, a cui si aggiungono gli 8milaa Ercolano, in provincia di Napoli, grazie a un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per quasi 22 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 1,94 miliardi diin questo 2023.a segno anche grazie al. Nell’estrazione di giovedì 29 giugno, la vincita più alta è stata registrata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha ...