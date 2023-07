Lorenzo Insigne | retroscena clamoroso | è accaduto prima di una gara decisiva con il Napoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Rivelato unsull’ex capitano del, protagonista di un particolare gesto nelle ore antecedenti ad unaNon accennano a diminuire le emozioni vissute in quel didopo il trionfo in campionato, atteso dal popolo partenopeo per 33 anni e finalmente tornato ad accasarsi fra le mura azzurre. Gran curiosità dunque per capire se la squadra del neo tecnico Rudi Garcia sarà in grado di riconfermarsi ad alti livelli, ripartendo da quanto appreso dalla storica spedizione tricolore. Tanti sono però gli elementi che potrebbero salutare, dopo averne onorato maglia ogni volta che vi è stata occasione. Addi certi come quello Cristiano Giuntoli, ormai promesso sposo della Juventus, e ...

ha scelto la 24 perché è il giorno di nascita della moglie, come Ciro Immobile che ha sfidato la cabala e mette la 17 sempre in onore della signora. Cuore e profondo affetto la scelta ...Non ha pacenella sua avventura americana con il Toronto . L'ex giocatore del Napoli, infatti, dopo essersi trasferito in Canada a gennaio del 2022, ha dovuto fare i conti con diversi problemi di ...La volontà è di ufficializzare gli altri arrivi prima di spostarsi in Trentino: i nomi sono quelli di Ceccaroni, Vasic, Mancuso e. Quest'ultimo, fratello di quel'tiraggiro' ...

Toronto, notte da dimenticare per Insigne: altro ko e infortunio alla gamba Tutto Napoli

Continua il momento difficilissimo del Toronto FC in campionato: la compagine canadese deve fare anche i conti con il problema occorso ad Insigne ...L'arrivo di Terry Dunfield non sembra aver cambiato le cose in casa Toronto: il club canadese guadagna un'altra sconfitta nella notte italiana perdendo 0-1 contro Real Salt Lake, nella ...