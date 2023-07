L' Oréal e Unesco celebrano le donne nella scienza | mentre Paco Rabanne si prepara ad una nuova era le novità della bellezza da segnare in agenda

Leggi anche › 6 italiane ricercatrici Stem ricevono il premio L'Ore 20.30 'Mi piace cucinare, e per deformazione professionale in cucina sono perfezionista. Nel frigo, non ...'Così salviamo il cuore dei neonati ma l'Italia non è un paese per mamme'. A una riminese il premio 2023 'Per le donne e la Scienza L''. Francesca Berti, ingegnere biomeccanico, è stata premiata il 12 giugno scorso per i risultati ottenuti nella progettazione e verifica di dispositivi per migliorare il trattamento di ...Sin dal 1998 il programma L'Oreal -For Women in Science si impegna per permettere a un numero sempre maggiore di scienziate di superare le barriere all'avanzamento di carriera e contribuire a ...

