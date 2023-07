Londra 2 | Kevin Spaecy | parla al processo uno dei querelanti

(Di lunedì 3 luglio 2023)2: ilalla Southwark Crown Court prende il via alla sua seconda settimana con la testimonianza dei quattrocontro. Il primo ha risposto all’interrogatorio. Cosa ha detto il querelante? Deadline riporta che la prima presunta vittima di Spacey ha affermato di essere stato aggredito più di 10 volte dall’attore premio Oscar e aggredirlo in altri modi circa altre cinque o sei volte. “Mi ha aggredito quando ero con lui nella sua compagnia. Mi ha afferrato le parti intime e poi ha cercato di mettermi le mani addosso. Cercava di palparmi e cercava di afferrarmi e farmi sentire molto a disagio”. L’imbarazzo L’uomo, che non può essere nominato per motivi legali, ha aggiunto nella sua intervista alla polizia fatta ai giurati: “Ovviamente essendo un ‘uomo da ...

Londra, Kevin Spacey a processo per aggressione sessuale TGLA7

L'attore Kevin Spacey continua a professare la sua innocenza dalle accuse che hanno messo ko la sua carriera a Hollywood. Per l'interprete della serie cult, House of Cards, ha avuto inizio ...