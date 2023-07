Lombardia | Fdi smentisce il ritiro della mozione sulle carriere alias | «È solo rinviata a settembre»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nelle scorse ore è circolata una notizia falsa riguardo alladi Fratelli d’Italia che, in Regione, punta a eliminare dalle scuole le cosiddette, ovvero la possibilità per gli studenti di cambiare il nome anagrafico con quello di elezione. Si era detto che lafosse stata ritirata, forse anche in seguito alle proteste di ragazzi e associazioni per i diritti Lgbtqia+. In realtà, il testo è ancora presente, ma la sua discussione ha subito una ricalendarizzazione. A confermarlo a Open è il primo firmatarioproposta, il consigliere regionale di Fdi Giacomo Zamperini: «Qualcuno ha pensato di cantare vittoria, ma non ci siamo lasciati intimorire da studenti organizzati e gruppi Lgbt». Semplicemente, spiega il consigliere, «c’era un aggiustamento ...

Il partito di Giorgia Meloni ha deciso di "rinviare" la proposta che avrebbe voluto vietare la carriera alias nelle scuole lombarde ...