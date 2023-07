Lombardia | case Aler a donne vittime di violenza | stanziati ulteriori 10 mln

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) – La Giunta regionale della, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, di concerto con l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco ha stanziato9.905.634 di euro per la prevenzione e il contrasto delladi genere. Le risorse verranno ripartite agli enti locali capofila delle 27 reti territoriali anticon l’obiettivo di avviare la programmazione 2024/2025, in attuazione dell’intesa e in continuità con la programmazione in atto, per sostenere le attività dei centri antie dellerifugio-strutture di ospitalità pubblici e privati esistenti perdi, garantendo la ...