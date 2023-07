Lollobrigida nel Casertano | “Patrimonio agricolo da sviluppare”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo la necessità die mantenere il grandeche abbiamo, ma anche di sfruttare al meglio le nostre potenzialità nell’ambito della filiera, come quella del grano tenero, le nostre produzioni, il modo in cui riusciamo ad esportarla“. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francescoa Frignano (Caserta), dove ha preso parte all’evento il ‘Capodanno del Mugnaio‘ – organizzato dal Mulino Caputo di Napoli, guidato dagli imprenditori Carmine e Antimo Caputo, padre e figlio – nell’azienda di produzione di grano tenero dell’imprenditore Francesco D’Amore. Presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Durante l’evento, giunto all’ottava edizione, è stato siglato il contratto di filiera che impegna ...

... della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco, intervenuto oggi a Roma alla ... Più di tre miliardi di personemondo vivono in aree agricole con livelli elevati di carenza idrica.Anche il Ministroper l'ultimo saluto a D'Amico . Le parole dell'ex presidente della ... Doppio funerale per D'Amico: Roma e Latina insiemelutto . Bruno Giordano ricorda il suo amico D'...Tra i presenti anche il Ministro, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il ... vincendo uno scudetto epico come quello della Lazio1974 '. Lo ha detto ieri l'assessore allo sport e ...

Gli esordi inediti di Gina Lollobrigida al Cinema Ritrovato Agenzia ANSA

I fatti risalgono al 2019 quando l'uomo dalla vendita ha realizzato 130mila euro (confluiti nel conto corrente della banca sul quale era autorizzato a operare). Piazzolla è indagato anche per autorici ...Sciarpe, maglie e coccarde biancocelesti, sguardi tristi e occhi lucidi. Oggi al Campidoglio si è tenuta la camera ardente di Vincenzo D'Amico, il 'cucciolo' della Lazio scudettata del '74, e tantissi ...