LOL Talent Show | Chi fa ridere è dentro | la prima tappa e a Milano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Parte dala ricerca del decimo concorrente di LOL: Chi ride è fuori: ecco le date e la location del primo casting. Nel 2024 su Prime Video arriverà il nuovoOriginal LOL: Chi fa, il vincitore del programma sarà il decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus sono i tre giurati e, insieme al conduttore Mago Forest, saranno in giro per l'Italia per il casting che inizierà aal Teatro Lirico il 4 e il 6 luglio. Pochi giorni fa, Prime Video ha annunciato che Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tre tra i protagonisti più amati delle passate edizioni …

Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro, si cerca il decimo ... IL GIORNO

