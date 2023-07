Loggia Ungheria | la sentenza di condanna per Davigo | «Non ha agito per salvare la magistratura | ma per polarizzare lo scontro nella sua corrente» – Le carte

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sono parole dure quelle che i giudici di Brescia hanno messo nero su bianco nelre il collega Piercamilloa 15 mesi per rivelazione del segreto. E sono arrivate anche piuttosto rapidamente, visto che laè stata pronunciata il 20 giugno e oggi sono state depositate 111 pagine di motivazioni. La vicenda riguarda il fatto che nell’aprile 2020, allora al Csm, avrebbe incontrato il pm di Milano Paolo Storari, convinto che i suoi colleghi e il procuratore capo Francesco Greco non volessero indagare sull’esistenza di una presuntamassonica, la– poi rivelatasi inesistente. Secondo il racconto dell’avvocato Piero Amara, in questaquasi tutta romana magistrati e avvocati si scambiavano favori e ...

