Lofrae Bund si riallarga a fine seduta fino a 169,5 punti base dai 165 di avvio seduta. Il rendimento del decennale italiano resta sopra la soglia del 4%, al 4,12%. . 3 luglio 2023Chiusura in rialzo per lo/Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata e' salito a 171 punti base dai 167 punti del ...sale sopra 170 punti, rendimento giù al 4,14% Chiusura in rialzo per lo/Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005518128) e ...

Lo spread Btp-Bund a 169,5 punti in chiusura - Economia Agenzia ANSA

Lo spread fra Btp e Bund si riallarga a fine seduta fino a 169,5 punti base dai 165 di avvio seduta. Il rendimento del decennale italiano resta sopra la soglia del 4%, al 4,12%. (ANSA). (ANSA) ...I BTP sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di prestare denaro allo Stato italiano in cambio di interessi e il rimborso del capitale alla scadenza. Essi sono emessi con diverse ...