Lo sport ha un problema comportamentale verso gli arbitri | basta guardare Mourinho Guardian

(Di lunedì 3 luglio 2023) Decenni dopo le “bombe f” di McEnroe a Wimbledon, loha ancora un, scrive il. E cita come esempio quello di. Gli studi dimostrano che le offese ed i comportamenti violenti nellopeggiorano e la colpa è di tutti noi: tifosi, genitori, media e giocatori. Sempre più spesso, “i giocatori fanno i prepotenti e intimidiscono i funzionariivi e, soprattutto, la fanno franca“. Ma questo, scrive il, non è solo undel tennis. “Questo non è solo undi tennis, però. Lonel suo insieme continua a minimizzare quantivengono insultati, aggrediti e finiscono per lasciare il gioco”. Il quotidiano ...

Non esiste unpersonale né con la Roma né con altri allenatori e società. Noi, però, ... Nei giorni scorsi, a proposito della dismissione di Serra, il Corriere delloscriveva: " Più che ...'Non riesco a capire dov'e' il, un evento organizzato tra privati come qualsiasi evento ...Si chiama Halima Aden ed è la prima modella a indossare il burkini e l'hijab sulla rivista...... ora basta!" - dichiara il sindaco di Rocchetta Nervina Claudio Basso segnalando unche ... Questo, che assembla le tecniche di discesa speleologica con l'alpinismo e il nuoto, rappresenta ...

Kyrgios salta Wimbledon: problema al legamento del polso Sky Sport

Carinzia in estate: cosa vedere e cosa fare tra giri in canoa lungo la Drava, in bici dal Millstatter See fino a Villach. Vacanze sportive per tutti i livelli.Il ministro dello Sport: «Nelle ore successive al consiglio condivideremo con i nuovi vertici l’atto di indirizzo. La giustizia sportiva Bisogna fare presto e bene» ...