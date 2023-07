Lo spaccio | il purple drank | le telefonate | la pista della droga dietro l’omicidio di Michelle Causo a Primavalle

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) C’è una rete di piccoli spacciatorila morte diragazza da parte di O.D.S., nato in Italia da genitori dello Sri Lanka, non ha ancora un movente. E per trovarlo gli investigatori si stanno concentrando sugli aspetti ancora non chiari. Come il “buco” di tre ore tra la morteragazza a via Dusmet e la sortita del 17enne in via Stefano Borgia. Non è chiaro se sia uscito dalla casa lasciando il cadavereragazza o se abbia telefonato a qualcuno, raccontandogli quello che aveva fatto e chiedendo consigli. Di certo c’è che O. ha uccisocon il coltello che usava per tagliare l’hascisc. E le indagini si concentrano anche su, ...