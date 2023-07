Lo scorcio perfetto sulla Basilica di San Pietro | da qui potrai ammirare il “cupolone” in una prospettiva unica

Leggi su funweek

(Di lunedì 3 luglio 2023) Avvicinando un occhio in prossimità del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta si puòunodi Sanattraverso il buco della serratura. Una. LEGGI ANCHE – Roma senza veli, la fontana ‘scostumata’ non lontana da SanDoveloattraverso il buco nella serratura? Ci troviamo su uno dei sette colli di Roma, più precisamente sull’Aventino, nel cuore del quartiere Ripa. Come punto di riferimento per raggiungerlo e godersi unoparticolare del “” basta prendere Circo Massimo e addentrarsi tra Parco Savello e la Villa del Priorato di Malta. Proprio qui sorge il Giardino degli Aranci, ...