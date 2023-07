Lo scontento in Russia? Occasione di reclutamento | dice il capo della Cia

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 luglio 2023) La disaffezionepopolazione russa verso la leadership di Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina “crea un’opportunità che capita una sola volta in una generazione per noiCia, che siamo un servizio di human intelligence”. L’ha detto Williams Burns, direttoreCia, nella sua lezione alla fondazione britannica Ditchley nell’Oxfordshire, in Inghilterra, promettendo che “non lasceremo che vada sprecata”. Burns conosce bene la: è stato ambasciatore statunitense a Mosca e presidente del think tank Carnegie Endowment for International Peace, il cui ufficio a Mosca è stato costretto a chiudere ad aprile dell’anno scorso dal governo russo. E spiega: “La disaffezione nei confrontiguerra continuerà a logorare la leadership russa sotto la costante dieta...