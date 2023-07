Llorente torna alla Roma | scambio di documenti in corso con il Leeds Ecco la formula scelta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Diego, adesso ci siamo per davvero. Il difensore è ad un passo dal ritorno a Trigoria. In questi minuti è inloditra lae ilper regalare a ...

Diegoalla Roma , adesso ci siamo per davvero. Il difensore è ad un passo dal ritorno a Trigoria. In questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra la Roma e il Leeds per regalare a Mourinho ...Da domani il gm giallorossi potrà concentrarsi sugli acquisti, con Kristensen etra i possibili nuovi arrivi a breve termine. Anche se per il difensore spagnolo la questione rischia di ...... in particolare quello con il Leeds, per fare il punto su Kristensen e. Un incontro, quest'ultimo, che ha sancito il terzo colpo di Pinto: il difensore spagnoloufficialmente nella ...

Roma: fatta per Llorente, torna in prestito con obbligo riscatto - Calcio Agenzia ANSA

Il difensore vestirà giallorosso anche nella prossima stagione. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni ...Diego Llorente torna alla Roma. Accordo totale con il Leeds e scambio di documenti già in corso. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro nel caso in cui il calciat ...