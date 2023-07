Liverpool | a Szoboszlai la numero 8 di Gerrard

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ufficiale l'acquisto dell'ungherese tramite clausola rescissoria: per lui la8 storica di Steven

Il secondo colpo di mercato delè Domink. Il talento ungherese ha fatto vedere grandi cose in Germania, al Lipsia, e arriva in Premier League dietro pagamento della clausola rescissoria da 70 milioni di euro. A ...... a titolo definitivo costo: 80 milioni di euro MARCELO BROZOVIC Dall'Inter all' Al - Nassr formula: a titolo definitivo costo: 18 milioni di euro DOMINIKDall'RB Lipsia al...... NEWS E TRATTATIVE LIVE SANDRO TONALI Dal Milan al Newcastle formula: a titolo definitivo costo: 80 milioni di euro DOMINIKDall'RB Lipsia alformula: a titolo definitivo costo: ...

Liverpool, ufficiale: ecco Szoboszlai dal Lipsia Corriere dello Sport

Il prossimo per favore!Con Dominik Szoboszlai, è stato annunciato ufficialmente domenica sera, dopo Christopher Nkunku (FC Chelsea) e Konrad Leimer (FC ...Ufficiale l'acquisto dell'ungherese tramite clausola rescissoria: per lui la numero 8 storica di Steven Gerrard ...