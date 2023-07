LIVE – Tour de France 2023 | terza tappa Amorebieta-Extano – Bayonne | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lascritta delladelde, ladi 193,5 chilometri. La Grande Boucle entra in Francia e lascia i Paesi Baschi, teatro delle prime due scoppiettanti giornate di corsa. Quella di oggi sulla carta potrebbe essere la prima frazione adatta ai velocisti, che proveranno a controllare la corsa per giocarsi il successo in volata. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero in tempo reale, con gliche non vi faranno mancare nulla di questa: PERCORSO E ALTIMETRIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMINGDE...