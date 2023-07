LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Philipsen trionfa allo sprint | Adam Yates rimane in giallo

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.07 Un’immagine dellodi Jasper, che con questosale al secondo posto della classifica a punti alle spalle di Victor Lafay: @Jasperwins the massivein Bayonne! @Jasperremporte lemassif à Bayonne !#TDF@AlpecinDCK pic.twitter.com/1AyCxdee3I —de(@Le) July 3,18.05 Migliore degli azzurri quest’è Luca Mozzato, dodicesimo al traguardo. 18.03 Questa la top 10 della terzadeldecon arrivo a Bayonne: 1Jasper ...

Tour de France live: la terza tappa da Amorebieta a Bayonne | La diretta La Gazzetta dello Sport

Ciclismo, Tour de France 2023 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery + , Parte sabato 1° luglio da Bilbao la 110ª edizione del Tour de France, la più importante corsa dell’anno per gli appass ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Powless che rimane maglia a pois con 16 punti, contro i 7 di Pogacar che è secondo. 15.15 Due ore di corsa e media oraria di poco inferiore ai 37 km/h.