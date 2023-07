LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo spinge per riprendere Pichon | entrati in territorio francese

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Ilora appare più nervoso, inizia a sentire l’odore del traguardo. E avanti alsi mette la quintessenza del gregario che tutti vorrebbero, Tim Declercq. 17.01 Si è leggermente sfilato per qualche problema meccanico Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel si è speso in prima persona per riportarlo in. Si può dire qualunque cosa dell’olandese, ma non che non sia uno che si mette a disposizione di tutti. 16.59 Sempre Quinn Simmons a lavorare inè una giornata adatta a Mads Pedersen, l’uomo veloce della Lidl-Trek. 16.56 L’andatura delnon è stata indiavolata quest’, dopo le prime due frazioni parecchio frenetiche. A Bayonne si potrebbe arrivare per ...