LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga | gruppo a 3’

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 All’attacco sempre Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost). 14.04 Resta sui 3’ il vantaggio dei due attaccanti. 14.01 Rientro senza patemi per il campione d’Europa. 13.59 Cambio di bici per Fabio Jakobsen. 13.56 Ieri Powless è stato premiato come più combattivo di giornata ed inizia a candidarsi anche al premio a fine. 13.53 Iniziano ad arrivare in testa alle squadre dei velocisti. 13.50 Aumenta ancora il vantaggio dei due fuggitivi: 3’00”. 13.47 Ricordiamo i due attaccanti: Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost). 13.44 Andatura molto tranquilla in. Distacco di 2’10”. 13.41 Scollina per primo ovviamente Powless, non c’è stato bisogno di una volata. 13.39 180 chilometri ...