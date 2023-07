LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | due corridori in fuga | gruppo a 2?

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Aumenta ancora il vantaggio dei due fuggitivi: 3’00”. 13.47 Ricordiamo i due attaccanti: Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost). 13.44 Andatura molto tranquilla in. Distacco di 2’10”. 13.41 Scollina per primo ovviamente Powless, non c’è stato bisogno di una volata. 13.39 180 chilometri all’arrivo. 13.37 2? di margine per i due fuggitivi. 13.34 AnchePowless a caccia di punti per la sua Maglia a Pois: è il suo obiettivo per questo. 13.32 A breve la prima salita di giornata: Côte de Trabakua (4.2 km al 5.7%). 13.29 Ancora non si mettono a lavoro le squadre dei velocisti. 13.27 1’33” di vantaggio per i due al comando. 13.23 Ilsembra rialzarsi e lascia spazio. 13.20 Vanno in ...

... il nonno da Oscar di 'Little Miss Sunshine' LE IMMAGINI Fotogallery - Madonna, le prove del... Già a maggio una sua performanceera diventata virale su Twitter perché la cantante nel pieno ...Hanno all'attivo tre album in studio, ma la vera cifra degli Shame è quella: dal vivo il quintetto londinese sprigiona un'energia travolgente che lascia il segno. Martedì ...tappe italiane del...... prima beneficiaria delè CESVI, fondazione impegnata nel campo dei diritti umani e dello ... dopo il loro recente annuncio, l'appuntamento carpigiano si è rivelato il preludio al nuovonei ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà ancora corpo a corpo tra gli uomini di classifica OA Sport

Taylor Swift fans will be receiving their presale codes in a matter of days - here’s how to get the cheapest tickets ...The Manchester United takeover saga is yet to be resolved. Qatari billionaire Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani and British businessman Sir Jim Ratcliffe are the two frontrunners in the process, with ...