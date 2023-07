LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | Philipsen impetuoso allo sprint | Adam Yates resta in maglia gialla

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI LA CRONACA DELLA TAPPA LE PAGELLE DELLA TAPPA 18.21 Chiudiamo qui ladelde, domani altro appuntamento con i velocisti con la frazione da Dax a Nogaro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con OA Sport! 18.19 Piccola variazione nella top 10 della classifica generale, con Mikel Landa che perde due posizioni in favore di Carlos Rodriguez e Mattias Skjelmose Jensen a causa del peggior piazzamento odierno, rimanendo comunque nel gruppetto a 22” dalladi. 1 ...