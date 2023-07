LIVE Sinner-J Cerundolo | Wimbledon 2023 in DIRETTA | la pioggia ritarda il programma

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 16.32 Ricordiamo che il match diinizierà dopo Djokovic-Cachin e Venus Williams-Svitolina. Vedremo se si riuscirà a giocare oggi. 16.31 Al momento sta piovendo a Londra. Nonostante il Campo Centrale sia dotato di copertura, al momento non si sta giocando il match tra Djokovic e l’argentino Cachin: il serbo ha vinto 6-3 il primo set. 16.30 Buongiorno amici di OA Sport. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno ditra Jannike l’argentino Juan Manuel. Sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo ...

Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a Wimbledon. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5. Sull'erba londinese, nel tabellone ...IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA DI WIMBLEDON PREVIEW DAY 1 - I 5 MATCH DA NON PERDERE Wimbledon,: "Pochi giocatori possono battere Djokovic, ma io sono tra questi" Wimbledon, ...TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre a Musetti e, ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, Lorenzi Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi . In quello femminile sono 6 le ...

LIVE Sinner-J. Cerundolo, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si comincia con il meno forte dei due fratelli argentini OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Per questo appuntamento con dell'esordio di Lorenzo Musetti è tutto, rinnoviamo l'appuntamento a ...SINNER-CERUNDOLO STREAMING GRATIS - Ha preso il via il torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, che nella giornata di oggi 3 luglio vedrà scendere ...