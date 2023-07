LIVE Sinner-J Cerundolo | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 2-0 Game. Lunga la risposta mancina di, che torna alla battuta. 40-15 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 30-15 Prima al centro e smash a rimbalzo dell’altoatesino. 15-15 ACE, il primo del match. 0-15 Perde gli appoggi Jannik, che manda out il rovescio in allungo seguente. 1-0 BREAK! Gran recupero con il dritto dell’azzurro, che sfonda con il colpo successivo. 30-40 Lunga la risposta di rovescio di Jannik. 15-40 Due palle break. Arriva la stecca di dritto del sudamericano. 15-30 Largo il dritto dell’argentino in uscita dal servizio. 15-15 Non passa la risposta di. 0-15 In rete il ...