LIVE Sinner-J Cerundolo 6-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | primo set dominato dall’azzurro

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 0-40 Tre palle break. Risposta profondissima dell’altoatesino che manda in tilt l’avversario. 0-30 Palla corta di Creundolo che fa il solletico a Jannik. 0-15 Dritto inside out stellare dell’azzurro. 1-1 Game. Lunga anche questa risposta di, che torna alla battuta. 40-0 Decolla la risposta di dritto dell’argentino. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio, dritto e rovescio incrociato. Bene Jannik. 1-0 Game. Grazie ad un ACE l’argentino tiene la battuta. 40-30 Ottima stavolta la risposta di dritto dell’altoatesino. 40-15 Lunga la risposta di rovescio di. 30-15 Prima esterna vincente del ...

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA DI WIMBLEDON PREVIEW DAY 1 - I 5 MATCH DA NON PERDERE Wimbledon,: "Pochi giocatori possono battere Djokovic, ma io sono tra questi" Wimbledon, ...Per quale motivo il match tra Jannike Juan Manuel Cerundolo , valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2023 , si gioca ... SEGUI ILNon è prevista pioggia a Londra stasera, tuttavia ...L'incontro è in diretta su Sky Sport Summer (canale 201), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- Cerundolosu Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

Segui su Ubitennis la diretta della prima giornata dello Slam londinese. Apre il centrale Novak Djokovic alle 14:30. In campo anche la numero 1 Iga Swiatek ...