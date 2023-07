LIVE Sinner-J Cerundolo 6-2 6-2 5-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 15-15 Non passa il dritto dell’altoatesino. 15-0 Di poco lungo il dritto dell’argentino. 5-2 DOPPIO BREAK! Dipinge il campo Jannik, che chiude con il rovescio lungolinea e dopo il cambio di campo servirà per chiudere l’incontro. 40-AD Palla del doppio break. Ancora un errore in uscita dal servizio per l’argentino. 40-40 Gran risposta di rovescio del. AD-40 Servizio vincente del tennista di Buenos Aires. 40-40 Stecca il dritto l’argentino. 40-30 Non passa il dritto diin uscita dal servizio. 40-15 A tutto braccio il sudamericano ottiene il punto a suon di dritti. 30-15 Ingenuità di, che però viene graziato ...

