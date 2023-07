LIVE Sinner-J Cerundolo 4-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | doppio break in avvio per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 30-0 ACE numero 2 dell’altoatesino. 15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per Jannik. 1-4 Game. In corridoio il dritto incrociato del, che resta saldamente al comando del primo set. 40-15 Ancora con il dritto l’argentino si procura due palle game. 30-15 Buon dritto in diagonale di. 15-15 Si ferma sul nastro la risposta di dritto del. 0-15 Palla corta di rovescio che lascia fermo il malcapitato sudamericano. 4-0 Game. In bello stile con il serve and volley l’altoatesino conferma il. 40-15 Scappa via anche questo rovescio lungolinea ...