LIVE Sinner-J Cerundolo 3-0 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | doppio break in avvio per l’azzurro

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 3-0! Ancora un gran recupero di Jannik, che chiude con il drop di rovescio in avanzamento. 40-AD Palla delfallo. 40-40 Ottimo il dritto del sudamericano in uscita dal servizio. 40-AD Palla del. Jannik martella sul rovescio dell’avversario, vincendo la sfida. 40-40 Bravo stavolta, a segno con il dritto inside out. 40-AD Palla del. Lunga l’accelerazione di dritto in ...

Per quale motivo il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2023, si gioca ... SEGUI IL LIVE Non è prevista pioggia a Londra stasera, tuttavia ... IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA DI WIMBLEDON PREVIEW DAY 1 - I 5 MATCH DA NON PERDERE Wimbledon, Sinner: "Pochi giocatori possono battere Djokovic, ma io sono tra questi"

Segui su Ubitennis la diretta della prima giornata dello Slam londinese. Apre il centrale Novak Djokovic alle 14:30. In campo anche la numero 1 Iga Swiatek ...L'altoatesino debutta sul Centrale contro il giovane Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del n. 19 al mondo Francisco. Si tratta di una sfida inedita, chi vince affronterà al secondo turno ...