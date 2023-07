LIVE Musetti-Varillas | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si comincia | l’azzurro punta al secondo turno!

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) 11.42 Precedente a cui tenderei a dare un peso specifico ridotto, vista la superficie ma soprattutto il momentaccio che il carrarino stava attraversando. 11.40 Non dimentichiamo che nel mese di marzo i due giocatori si erano già incontrati sul rosso di Buenos Aires e, ad avere la meglio fu il peruviano per 6-4 6-4. 11.35 Ci siamo! Edizione numero 136 dei Championships quantomai aperta a qualsiasi tipo di risultato per Lorenzo, che ormai è un vero e proprio “big” del circuito Atp. Buongiorno amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti all’All England Club di Londra, ha inizio l’edizionedel torneo di! Si parte subito di botto con la ...

TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre ae Sinner , ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, Lorenzi Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi . In quello femminile sono 6 le ...Tra gli italiani il primo a scendere in campo è Lorenzo, impegnato alle 12 sul Campo 14 con il peruviano Varillas....alla kermesse dell'All'England Club fino a 9 canali e oltre 400 ore di programmazione, anche ... Un giudizio su(testa di serie n°14) 'Lui ha una tale facilità di gioco e tali mezzi ...

LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati OA Sport

In programma oggi 3 luglio l'esordio degli azzurri Musetti e Sinner, che compaiono tra le teste di serie di Wimbledon 2023, terzo Grande Slam della stagione ...Inizia Wimbledon, ad aprire il programma sarà come sempre il campione in carica Novak Djokovic, che insegue l'ottavo titolo ...