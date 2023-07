LIVE Musetti-Varillas 6-3 | 6-1 | 7-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro vola al secondo turno!

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Per questo appuntamento con dell’esordio di Lorenzoè tutto, rinnoviamo l’appuntamento alla prossimadai campi diricordandovi la prima partita di Sinner questo pomeriggio. Grazie e un saluto sportivo! 14.15 L’unica statistica che stona è quella dei punti vinti a rete (15/30).spesso e volentieri nel terzo parziale ha attaccato con palle troppo morbide consentendo all’avversario di passare. Ritroveremo Lorenzo mercoledì contro il vincente della sfida tra Jaume Munar e John Isner. 14.116-3, 6-1, 7-5!!! Chiude quindi con una gran risposta di ...

Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a Wimbledon. Si parte cona mezzogiorno, poi a seguire Sinner nel pomeriggio . Sull'erba londinese, nel tabellone femminile, anche Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. In campo pure il sette volte vincitore del torneo ...... vittoriose nel primo set rispettivamente contro Yuan e Davis; bene anche Petra Martic che ha chiuso 7 - 5 il primo parziale contro la 18enne debuttante ceca Fruhvirtova 12:45 - SETFacendo ...Primo turno Campo 14 1° 2° 3°6 VARILLAS 3 Il tabellone. TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre ae Sinner , ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, ...

LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati OA Sport

Ecco come è andato il match valido per il primo turno di Wimbledon 2023 tra Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Palleggio di riscaldamento iniziato. 12.00 Giocatori a momenti in campo! 11.55 Varillas che ha a ...